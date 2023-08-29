Young Boys - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İsviçreli ekip Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında İsrail kulübü Maccabi Haifa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Raphael Wicky yönetimindeki Young Boys, kendi sahasında Mesay Dego'nun ekibi Maccabi Haifa ile karşılaşacak.
YOUNG BOYS - MACCABI HAIFA MAÇI SAAT KAÇTA?
İsviçre Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
YOUNG BOYS - MACCABI HAIFA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Maccabi Haifa'nın sahasında oynanan ilk maç 0-0'lık beraberlik ile sonuçlanmıştı.
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