Young Boys - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçreli ekip Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında İsrail kulübü Maccabi Haifa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:35
Young Boys - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Raphael Wicky yönetimindeki Young Boys, kendi sahasında Mesay Dego'nun ekibi Maccabi Haifa ile karşılaşacak.

YOUNG BOYS - MACCABI HAIFA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

YOUNG BOYS - MACCABI HAIFA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Maccabi Haifa'nın sahasında oynanan ilk maç 0-0'lık beraberlik ile sonuçlanmıştı.


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