Young Boys maçında sakatlanmıştı: Muslera'nın son durumu belli oldu!

Galatasaray'ın Young Boys maçında sakatlanan Fernando Muslera'dan Galatasaray'a iyi haber geldi. Uruguaylı eldivenin Young Boys ile oynanacak rövanş maçında forma giymesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 10:07
Young Boys maçında sakatlanmıştı: Muslera'nın son durumu belli oldu!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın Young Boys'a 3-2 mağlup olduğu maçta sakatlık yaşayan Fernando Muslera'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Young Boys maçında sakatlık geçiren ve yerini Günay'a bırakan Muslera, stadyumdan sekerek ayrılmıştı.

Sabah'ın haberine göre, Uruguaylı eldivenin durumunun iyi olduğu bildirildi. Muslera'nın salı günü oynanacak mücadelede, kalede görev alması bekleniyor. 


fernando muslera haberleri sakatlık haberleri galatasaray haberleri

İlgili Haberler

Nihat Kahveci'den dikkat çeken yorum: 'Muslera'dan beklemezdim'

Nihat Kahveci'den dikkat çeken yorum: 'Muslera'dan beklemezdim'
Galatasaray'da flaş sakatlık: Fernando Muslera oyuna devam edemedi!

Galatasaray'da flaş sakatlık: Fernando Muslera oyuna devam edemedi!
Fernando Muslera: 'Bazen Ferrari'ler de kaza yapabiliyorlar'

Fernando Muslera: 'Bazen Ferrari'ler de kaza yapabiliyorlar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler