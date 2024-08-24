Young Boys maçında sakatlanmıştı: Muslera'nın son durumu belli oldu!
Galatasaray'ın Young Boys maçında sakatlanan Fernando Muslera'dan Galatasaray'a iyi haber geldi. Uruguaylı eldivenin Young Boys ile oynanacak rövanş maçında forma giymesi bekleniyor.
Galatasaray'ın Young Boys'a 3-2 mağlup olduğu maçta sakatlık yaşayan Fernando Muslera'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Young Boys maçında sakatlık geçiren ve yerini Günay'a bırakan Muslera, stadyumdan sekerek ayrılmıştı.
Sabah'ın haberine göre, Uruguaylı eldivenin durumunun iyi olduğu bildirildi. Muslera'nın salı günü oynanacak mücadelede, kalede görev alması bekleniyor.
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