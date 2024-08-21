Galatasaray'da flaş sakatlık: Fernando Muslera oyuna devam edemedi!
Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçta sakatlanan Fernando Muslera, maça devam edemedi.
Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçta sakatlanan Fernando Muslera, maça devam edemedi.
Maçın 45+6. dakikasında Young Boys etkili geldi; Ugrinic'in pasıyla Monteiro savunma arkasına sarktı ancak karşı karşıya vuruşunda topu auta gönderdi. Pozisyonun ardından Muslera sakatlık yaşadı.
Monteiro ile çarpışan Muslera, ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini Günay Güvenç'e bıraktı.
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