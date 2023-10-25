Young Boys - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Raphael Wicky'nin ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
YOUNG BOYS - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
YOUNG BOYS - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Manchester City, grupta oynadığı son maçta RB Leipzig deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Young Boys ise deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız ile 2-2 berabere kalmıştı.
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