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Young Boys - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:48
Young Boys - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Raphael Wicky'nin ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

YOUNG BOYS - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

YOUNG BOYS - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Manchester City, grupta oynadığı son maçta RB Leipzig deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Young Boys ise deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız ile 2-2 berabere kalmıştı.


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