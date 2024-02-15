Young Boys - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Young Boys, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:14
Young Boys - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

Raphael Wicky yönetimindeki Young Boys, sahasında Ruben Amorim'in ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

Göz Atın
Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sparta Prag'lı Veljko Birmancevic, Galatasaraylı taraftarlardan çekinmiyor!

Sparta Prag'lı Veljko Birmancevic, Galatasaraylı taraftarlardan çekinmiyor!

YOUNG BOYS - SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?

Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

YOUNG BOYS - SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.


young boys haberleri sporting lizbon haberleri uefa avrupa ligi haberleri

İlgili Haberler

Rafael Leao'dan 2024 yılı hedefleri... Portekizli yıldız gözünü Avrupa Ligi'ne dikti!

Rafael Leao'dan 2024 yılı hedefleri... Portekizli yıldız gözünü Avrupa Ligi'ne dikti!
Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde ilginç kural: Atilla Karaoğlan'ı VAR kurtardı!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilginç kural: Atilla Karaoğlan'ı VAR kurtardı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya'nın en derin noktasında 'rahatsız edici' keşif!

Dünya'nın en derin noktasında 'rahatsız edici' keşif!
Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!

Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!
Christoph Daum, milli takımı Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Almanya'da yarı finali düşünmeliyiz'

Christoph Daum, milli takımı Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Almanya'da yarı finali düşünmeliyiz'
Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?

Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?
Survivor All Star'da eleme adayları belli oldu... Son kararı Sema verdi!

Survivor All Star'da eleme adayları belli oldu... Son kararı Sema verdi!
İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…

İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…
Meşrubat içti, nöbet geçirdi... Sebep: Çocukların gizli düşmanı!

Meşrubat içti, nöbet geçirdi... Sebep: Çocukların gizli düşmanı!
Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?