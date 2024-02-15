Young Boys - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Young Boys, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.
Raphael Wicky yönetimindeki Young Boys, sahasında Ruben Amorim'in ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.
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YOUNG BOYS - SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?
Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
YOUNG BOYS - SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
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