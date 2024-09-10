Youssef En-Nesyri asist yaptı: Fas 3 puanı son anda kurtardı!
Fas, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Lesotho'yu 1-0 mağlup etti.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B grubun 2. maçında Lesotho ve Fas karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı son dakika golüyle 1-0 yendi.
Fas'a galibiyeti getiren gol 90+3'de Brahim Diaz'dan geldi.
EN-NESYRİ ASİST YAPTI
Bu sonuçla birlikte Fas puanını 6'ya çıkarırken Lesoto henüz puanla tanışamadı.
Youssef En-Nesyri, 90+3 de Brahim Diaz'ın attığı gole asist yapan isim oldu.
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