Youssef En-Nesyri asist yaptı: Fas 3 puanı son anda kurtardı!

Fas, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Lesotho'yu 1-0 mağlup etti.

Youssef En-Nesyri asist yaptı: Fas 3 puanı son anda kurtardı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 09:40

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B grubun 2. maçında Lesotho ve Fas karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı son dakika golüyle 1-0 yendi.

Fas'a galibiyeti getiren gol 90+3'de Brahim Diaz'dan geldi.

EN-NESYRİ ASİST YAPTI

Bu sonuçla birlikte Fas puanını 6'ya çıkarırken Lesoto henüz puanla tanışamadı.

Youssef En-Nesyri, 90+3 de Brahim Diaz'ın attığı gole asist yapan isim oldu.


Etiketler: #Brahim Diaz #Fas #Youssef En Nesyri #Lesotho #Afrika Uluslar Kupası

İlgili Haberler

İzmir'de tribünler tek yürek: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'

İzmir'de tribünler tek yürek: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'
İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi: Türkiye 3-1 İzlanda

İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi: Türkiye 3-1 İzlanda
Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını yorumladı: 'Kerem Aktürkoğlu mesaj verdi'

Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını yorumladı: 'Kerem Aktürkoğlu mesaj verdi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler