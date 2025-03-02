Youssef En-Nesyri durdurulamıyor: Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 22:13

Güncelleme: 02.03.2025 - 22:13

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yüksek form grafiğini Antalyaspor maçında da sürdürdü.

Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında 30. dakikada fileleri havalandırdı.

Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de son 10 maçta 13. kez ağları havalandırdı.

En-Nesyri, Antalyaspor maçındaki golüyle birlikte ligde 16, toplamda ise 26 gole ulaştı.

ALEX'TEN SONRA EN-NESYRI

Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.