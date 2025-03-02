Youssef En-Nesyri durdurulamıyor: Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı!

Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri, bu sezon 26. golünü kaydetti.

Youssef En-Nesyri durdurulamıyor: Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 22:13

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yüksek form grafiğini Antalyaspor maçında da sürdürdü.

Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında 30. dakikada fileleri havalandırdı.

Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de son 10 maçta 13. kez ağları havalandırdı.

En-Nesyri, Antalyaspor maçındaki golüyle birlikte ligde 16, toplamda ise 26 gole ulaştı.

ALEX'TEN SONRA EN-NESYRI

Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.


Etiketler: #Youssef En Nesyri #fenerbahçe #antalyaspor #Alex de Souza

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