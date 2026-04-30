Cumhuriyet Gazetesi Logo
Youssef En Nesyri yine boş geçmedi: Son 2 maçta 3 gol

30.04.2026 11:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Ittihad'a sattığı Youssef En Nesyri, takımının Al Taawon'u 2-0 yendiği mücadelede 1 gol kaydetti.

Youssef En Nesyri'nin formasını giydiği Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Al Taawon'a konuk oldu. Kral Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan maçtan misafir takım 2-0 galip ayrıldı.

Al Ittihad'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Houssem Aouar ve 52. dakikada En Nesyri'den geldi. Faslı futbolcu son 2 lig maçında 3 gol kaydetti.

Suudi takımında 14. resmi maçına çıkan Faslı santrfor 7. kez fileleri havalandırdı. Youssef En Nesyri'nin 1 de asisti bulunuyor.

Al Ittihad bu galibiyetle ligdeki puanını 48'e çıkardı ve 6. sırada yer aldı. 49 puanda kalan Al Taawon ise 5. basamakta yer alıyor.

İlgili Konular: #Al Ittihad Kalba #Al Tawoon #Youssef En Nesyri

Youssef En-Nesyri gollerine devam ediyor! Al Ittihad forması giyen Youssef En-Nesyri, 3-1 kaybedilen Al Riyadh mücadelesinde takımının tek golünü kaydetti.
Nesyri ve Duran gitti ama Talisca göz dolduruyor: F.Bahçe’nin golcüsü Fenerbahçe’de Nesyri ve Jhon Duran’la yolların ayrılması ve yeni bir forvet transferi yapılmaması tartışılırken, Brezilyalı yıldız Talisca performansıyla dikkat çekiyor. Deneyimli oyuncu bu sezon üç kulvarda 20 gole ulaştı.
En-Nesyri'nin 2 golü Al Ittihad'a yetmedi Suudi Arabistan Pro Lig'de NEOM SC, gol düellosuna sahne olan maçta Al Ittihad'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-3 mağlup edip üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Al-Ittihad'da Youssef En-Nesyri'nin iki golü 3 puan için yeterli olmadı.