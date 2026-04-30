Youssef En Nesyri yine boş geçmedi: Son 2 maçta 3 gol

Youssef En Nesyri'nin formasını giydiği Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Al Taawon'a konuk oldu. Kral Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan maçtan misafir takım 2-0 galip ayrıldı.

Al Ittihad'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Houssem Aouar ve 52. dakikada En Nesyri'den geldi. Faslı futbolcu son 2 lig maçında 3 gol kaydetti.

Suudi takımında 14. resmi maçına çıkan Faslı santrfor 7. kez fileleri havalandırdı. Youssef En Nesyri'nin 1 de asisti bulunuyor.

Al Ittihad bu galibiyetle ligdeki puanını 48'e çıkardı ve 6. sırada yer aldı. 49 puanda kalan Al Taawon ise 5. basamakta yer alıyor.