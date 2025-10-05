Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.10.2025 22:23:00
Yüksel Yıldırım'dan hakem tepkisi: 'Geçen sene de penaltımızı vermemişti'

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, 0-0 biten Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi.

"HAKEMİ BU GECE ÇOK KONUŞUN"

EKOL TV'ye konuşan Yıldırım, maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Beraberliğe üzüldük tabii ama bir puana kaldığımız için de sevinçliyiz. Şikayet etmiyorum ama hakemi lütfen bu gece çok konuşun, lütfen. Bizim için konuşun. İki kere VAR'a gitti, vermedi. Top ele vurdu."

"GEÇEN SEZON DA AYNISI OLDU"

Başkan Yıldırım, geçen sezon oynanan Galatasaray maçına da atıfta bulundu:

"Geçen sene Halil Umut Meler, Galatasaray'a 3-2 yenildiğimiz maçta da bir penaltımızı vermemişti. Yediğimiz golde faul vardı. Bugün de yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Ne diyelim, sağlık olsun. 1 puan, 1 puandır."

"POZİSYONDA KESİNLİKLE EL VARDI"

Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golle ilgili de konuşan Yıldırım, şu sözleri sarf etti:

"Ben ofsayta bir şey demiyorum ama orada ele çarpıyor. Pozisyon bir kez gösteriliyor. Kesinlikle el vardı. Bu gece hakemi konuşun. Golümüz iptal edildi. VAR, ofsayt için çağırmaz. Ne konuştular, çok merak ediyorum. Skriniar'ın pozisyonu da penaltı."

