Yüksel Yıldırım'dan iddialı sözler: 'Galatasaray şampiyonluk turu düşünmesin'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecekleri maç öncesi Beyaz TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Her maça galibiyet için çıktıklarını söyleyen Yüksel Yıldırım, "Her takıma karşı galibiyet için çıkıyoruz! Trabzonspor'a karşı 10 kişi, 120 dakika direndik ama penaltılarda elendik. Beşiktaş'ı yendik. Fenerbahçe'den ofsaytımsı bir gol yedik, Galatasaray ile dişe diş oynadık ama o maçta 90+4'te penaltımız verilmedi! Her maça Samsunspor ruhu ile çıkıyoruz!" sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUK TURU DÜŞÜNMESİN"

Samsunspor'u yenmesi halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray ile ilgili konuşan Yüksel Yıldırım, "Galatasaray, Samsunspor maçında şampiyonluk turu düşünmesin. Biz onları eli boş göndermek için iştahlıyız. Antalyaspor maçında kutlasınlar" dedi.

Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacaklarını ifade eden Yıldırım, "Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Ama yenemezsek kimse bahane aramasın. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da Galatasaray'ı çok fazla yenemiyor" açıklaması yaptı.

"FENERBAHÇE İLE BENİ DÜŞMAN YAPMAYIN"

Açıklamalarına devam eden Yıldırım, "Derbide Allah'a şükür Fenerbahçe yenildi de üzerimizdeki baskı kalktı. Fenerbahçe yenmiş olsaydı, bütün Fenerbahçe medyası beni arayıp 'Hadi bakalım göreceğiz. Şöyle yap, böyle yap' diyecekti. Sağ olsun Galatasaray işini halletti gibi" ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım ayrıca, "Fenerbahçe ile beni düşman yapmayın! Dostlarımın çoğu Fenerbahçeli!" açıklamasında bulundu.