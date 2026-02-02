Yüksel Yıldırım'dan Raheem Sterling açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.02.2026 23:32:00
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Raheem Sterling ile görüşme halinde olduklarını ancak henüz resmi teklif yapılmadığını belirtti.

Samsunspor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızı Raheem Sterling ile transfer görüşmeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki İngiliz futbolcunun menajeriyle temas kuran kırmızı-beyazlılar, transfer için düğmeye bastı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada, Raheem Sterling ile temas kurduklarını belirterek, henüz bir resmi teklif sürecinin yaşanmadığını ifade etti.

Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giyen Raheem Sterling’in şu anda bonservisi elinde bulunuyor. Sterling, kariyerinde İngiltere Premier Ligi'nde 396 maçta 123 gol ve 75 asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 88 maçta 27 gol ve 23 asist üreten yıldız oyuncu, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 82 maçta 20 gol kaydetti.

