Yüksel Yıldırım'dan rekor transfer satışı!

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque'de forma giyen Gessime Yassine rekor bedelle Strasbourg'a transfer oldu.

Strasbourg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 20 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbol kariyerine Istres FC'nin altyapısında başlayan Gessime Yassine, Marignane forması da giydi. Kariyeri boyunca 115 maça çıkan genç futbolcu, 14 gol ve 11 asist kaydetti.

REKOR KIRDI

Gessime Yassine'nin Strasbourg'a transferiyle rekor kırıldı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Strasbourg, bu transfer için 7 milyon Euro ödeyecek.

Böylece Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Fransa Ligue 2 ekibi Dunkerque, kulüp tarihinin en yüksek bedelli oyuncu satışını yapmış oldu.