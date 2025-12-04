Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yüksel Yıldırım'dan transfer isteyen taraftara şok çıkış: 'Stadı doldurun, yoksa üç maymunu oynayacağım!'

Yüksel Yıldırım'dan transfer isteyen taraftara şok çıkış: 'Stadı doldurun, yoksa üç maymunu oynayacağım!'

4.12.2025 11:06:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
Takip Et:
Yüksel Yıldırım'dan transfer isteyen taraftara şok çıkış: 'Stadı doldurun, yoksa üç maymunu oynayacağım!'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, stadyumun dolmamasından dolayı taraftara sert tepki gösterdi. Yıldırım, stat dolmadığı sürece transfer istemlerini "üç maymunu oynayarak" görmezden geleceğini belirtti.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, takımın ligdeki ve Avrupa'daki başarılı gidişatına rağmen tribünlerin boş kalmasına sert tepki gösterdi.

Transfer beklentisi olan taraftara seslenen Yıldırım, stat dolmadığı sürece transfer konusunda geri adım atacağını ve "üç maymunu" oynayacağını açıkladı.

‘GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM’ DÖNEMİ

Başkan Yüksel Yıldırım, Kırmızı-Beyazlılar'ın ligdeki ve Avrupa'daki konumuna dikkat çekerek tepkisini dile getirdi:

"Ligde 5.'yiz, Avrupa'da ilk 8'e oynuyoruz. Bu kadar başarılı gidişat yetmiyor, taraftar transfer istiyor. Maça niye gelmiyorsunuz o zaman kardeşim? Alanya maçına 8 bin kişi geldi. Utanıyorum. Samsunspor taraftarı, takımına sahip çıkmıyor."

Taraftarın desteğini yeterli bulmayan Yıldırım, transfer taleplerine karşı tavrının net olduğunu belirterek, "Samsunspor taraftarı transfer istiyorsa, önce stadı dolduracak! Stadı doldurmadıkları sürece üç maymunu oynayacağım! Görmedim, duymadım, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #transfer #samsunspor #Yüksel Yıldırım

İlgili Haberler

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı için flaş açıklama: 'Halil Umut Meler elimizden aldı'
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı için flaş açıklama: 'Halil Umut Meler elimizden aldı' Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, gündeme dair açıklamalar yaptı. Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı ve Rafa Silva'ya da değindi.
Yüksel Yıldırım maç sonrası transferi açıkladı!
Yüksel Yıldırım maç sonrası transferi açıkladı! Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos ile 0-0 biten maç sonrasında transfer için açıklamalarda bulundu.
Yüksel Yıldırım'dan bir flaş açıklama daha: 'Beşiktaş'ın üçüncü büyük takım olduğunu herkes biliyor'
Yüksel Yıldırım'dan bir flaş açıklama daha: 'Beşiktaş'ın üçüncü büyük takım olduğunu herkes biliyor' Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 1-1 sona eren Beşiktaş maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Yüksel Yıldırım, "Aldılar 'Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi değilmiş' lafımı konuştular. Beşiktaş'ın üçüncü büyük takım olduğunu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.