Yüksel Yıldırım'dan transfer isteyen taraftara şok çıkış: 'Stadı doldurun, yoksa üç maymunu oynayacağım!'

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, takımın ligdeki ve Avrupa'daki başarılı gidişatına rağmen tribünlerin boş kalmasına sert tepki gösterdi.

Transfer beklentisi olan taraftara seslenen Yıldırım, stat dolmadığı sürece transfer konusunda geri adım atacağını ve "üç maymunu" oynayacağını açıkladı.

‘GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM’ DÖNEMİ

Başkan Yüksel Yıldırım, Kırmızı-Beyazlılar'ın ligdeki ve Avrupa'daki konumuna dikkat çekerek tepkisini dile getirdi:

"Ligde 5.'yiz, Avrupa'da ilk 8'e oynuyoruz. Bu kadar başarılı gidişat yetmiyor, taraftar transfer istiyor. Maça niye gelmiyorsunuz o zaman kardeşim? Alanya maçına 8 bin kişi geldi. Utanıyorum. Samsunspor taraftarı, takımına sahip çıkmıyor."

Taraftarın desteğini yeterli bulmayan Yıldırım, transfer taleplerine karşı tavrının net olduğunu belirterek, "Samsunspor taraftarı transfer istiyorsa, önce stadı dolduracak! Stadı doldurmadıkları sürece üç maymunu oynayacağım! Görmedim, duymadım, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.