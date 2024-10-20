Yüksel Yıldırım'dan tepki: 'Bariz penaltımız verilmedi'
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. Yıldırım, maçta bir penaltılarının verilmediğini söyledi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.
Yıldırım, "Fenerbahçeli basının yardımı ile bir aydır Türkiye ve Fenerbahçeli basın bu maçı konuşuyordu. Ben de bunu fırsat bildim. Anadolu takımı için böyle önem kazanmak ve konuşulmak pazarlamaydı. Akıllı bir şekilde kullandım bunu. Maça gelirsek, bizim rakibimiz Fenerbahçe değil ama bugün gördünüz, biz söyledik hep, biz tüm maçlara galibiyet için çıkıyoruz. 90 dakika koşarak oynuyoruz, bugün de bunun örneğini gösterdik. Soner'in son dakikada şutu kaleyi tutsa 3-2 olacaktı. Bariz bir penaltımız verilmedi bize göre" dedi.
"FENERBAHÇE ZAMAN ÇALMA İHTİYACI HİSSETTİ"
Sözlerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Samsunspor, oyunu asla çirkinleştirmeyecek dedim ve bugün de bunu gösterdik. Fenerbahçe, 2-1 öne geçtikten sonra kalecinin oyunu geciktirmesi, Dzeko'nun çıkarken tavırları falan, Fenerbahçe bu maçtan 2-1 galibiyetle ayrılmak için zaman çalma ihtiyacı hissetti. Bu beni mutlu etti, Samsunspor iyi yolda gidiyor. 10 katı bir bütçe ile kafa kafaya oynadık. Yediğimiz goller, bariz bizim hatamızdan oldu. Attığımız goller, biz yaratarak attık. Herkesi kutluyorum. Mağlubiyetten gelip beraberliği yakalamak bizim için sevinç verici. Mutlu ayrılacağım. Şehir mutlu" sözlerini sarf etti.
"ADIM ADIM HEDEFLEDİĞİMİZ YERE GİDECEĞİZ"
Yüksel Yıldırım, son olarak, "Biz Beşiktaş maçında da iyi oynadık, 10 Kasım'da İstanbul'a geleceğiz, o maçta da böyle oynayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Ben Samsunsporluyum, sahibi olduğum kulüp, bu kulübü destekliyorum ve bütün takımlara aynı istekle oynuyoruz bunu açıklamak istedim. Fenerbahçe basını beni çok suçladı. Öyle bir karakterde olamam. Çok istedik kazanmayı, ikinciliğimizi korumak istedik. Fenerbahçe'ye yenilmememiz lazımdı yerimizi korumak için. Bugün yenilmedik, üçüncü olduk, keşke yenseydik ve yeniden ikinci olsaydık. Nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimiz önemli. Samsunspor, adım adım hedeflediği yere gidecek" diye konuştu
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