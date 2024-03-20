Yunan basını duyurdu: Olympiakos’tan Fenerbahçe kararı!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 20.03.2024 - 09:47

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, UEFA'dan gelen seyirci deplasman yasağı nedeniyle 11 Nisan'da Atina'daki karşılaşmada taraftarlarından mahrum kalacak.

UEFA'NIN TAVSİYESİ DİKKATE ALINDI

Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre, aynı durum 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak.

İstanbul'da oynanacak karşılaşmada konuk ekibin seyircisinin olmayacağı ileri sürüldü.

Haberde UEFA'nın konuyla ilgili tavsiyesi sonrasında kırmızı-beyazlı taraftarların İstanbul'daki maçta yer almayacakları belirtildi. Güvenlik nedeniyle Türkiye'deki Olympiakos maçlarında geçmişte de benzer uygulamalar gerçekleştirildiği vurgulandı.