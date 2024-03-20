Yunan basını duyurdu: Olympiakos'tan Fenerbahçe kararı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos ile eşleşirken deplasman taraftarlarıyla ilgili olarak Yunan medyasından bir iddia gündeme geldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, UEFA'dan gelen seyirci deplasman yasağı nedeniyle 11 Nisan'da Atina'daki karşılaşmada taraftarlarından mahrum kalacak.
UEFA'NIN TAVSİYESİ DİKKATE ALINDI
Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre, aynı durum 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak.
İstanbul'da oynanacak karşılaşmada konuk ekibin seyircisinin olmayacağı ileri sürüldü.
Haberde UEFA'nın konuyla ilgili tavsiyesi sonrasında kırmızı-beyazlı taraftarların İstanbul'daki maçta yer almayacakları belirtildi. Güvenlik nedeniyle Türkiye'deki Olympiakos maçlarında geçmişte de benzer uygulamalar gerçekleştirildiği vurgulandı.
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