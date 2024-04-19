Yunan basınından çarpıcı benzetme: 'Livakovic değil Tzolakis'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'a penaltılarda 3-2 mağlup olarak elendi. Yunan basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:36
Yunan basınından çarpıcı benzetme: 'Livakovic değil Tzolakis'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympaikos'a elenerek turnuvaya veda etti. Yunan basını karşılaşmayı değerlendirdi.

Yunan basınında çıkan yorumlar şu şekilde:

TA NEA: "Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi."

SDNA: "Olympiakos Fenerbahçe karşısında önemli bir başarı elde etti, Fenerbahçe'yi eleyerek ilk kez bu kupada yarı finale kaldı. Kaleci Tzolakis harika gecesini kurtardığı penaltılarla noktaladı."

"BU SEFER LİVAKOVİC DEĞİL; TZOLAKİS VARDI"

NAFTEMPORIKI: "Efsanevi Tzolakis, takımı Olympiakos'u Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdı. Tzolakis üç penaltı kurtararak "Rus Ruleti"nde efsane bir performans sergiledi."

BNSPORTS: "Bu sefer Livakovic değil; Tzolakis vardı! Hırvat kaleci Dünya Kupası'nda Japonya'nın üç penaltısını kurtarmıştı. Şimdi onun takımı Fenerbahçe'ye karşı Tzolakis üç penaltı kurtardı."

SOFOKLEOUSIN: "Tzolakis, Olympiakos'u Konferans Ligi'nde ilk dörde taşıdı. Yunan kaleci böylece kırmızı-beyazlılarda kariyer gecesini yaşadı."

"DESTANSI ZAFER"

GAZZETTA:"Olympiakos hak ettiği yarı finali, kalecisi Tzolakis'in seri penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla elde etti. Şimdi final için Aston Villa ile karşı karşıya gelecek."

READER: "Olympiakos'un destansı zaferi... Yunan ekibi Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyerek yarı finale yükseldi, destansı ve eşsiz bir başarıya imza attı."


Kostas Tzolakis haberleri Dominik Livakovic haberleri fenerbahçe haberleri Olympiakos haberleri uefa avrupa konferans ligi haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye'

Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye'
Ferhat Akbaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama! 'Yine antremanımıza davetliler, katılabilirler'

Ferhat Akbaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama! 'Yine antremanımıza davetliler, katılabilirler'
Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş'ı rahat geçti!

Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş'ı rahat geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye seçim çağrısı!

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye seçim çağrısı!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu

Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Pandemi zamanında damga vurmuştu... Devam filmi geliyor! İlk fotoğraflar yayımlandı...

Pandemi zamanında damga vurmuştu... Devam filmi geliyor! İlk fotoğraflar yayımlandı...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam!

Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu