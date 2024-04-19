Yunan basınından çarpıcı benzetme: 'Livakovic değil Tzolakis'
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'a penaltılarda 3-2 mağlup olarak elendi. Yunan basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympaikos'a elenerek turnuvaya veda etti. Yunan basını karşılaşmayı değerlendirdi.
Yunan basınında çıkan yorumlar şu şekilde:
TA NEA: "Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi."
SDNA: "Olympiakos Fenerbahçe karşısında önemli bir başarı elde etti, Fenerbahçe'yi eleyerek ilk kez bu kupada yarı finale kaldı. Kaleci Tzolakis harika gecesini kurtardığı penaltılarla noktaladı."
"BU SEFER LİVAKOVİC DEĞİL; TZOLAKİS VARDI"
NAFTEMPORIKI: "Efsanevi Tzolakis, takımı Olympiakos'u Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdı. Tzolakis üç penaltı kurtararak "Rus Ruleti"nde efsane bir performans sergiledi."
BNSPORTS: "Bu sefer Livakovic değil; Tzolakis vardı! Hırvat kaleci Dünya Kupası'nda Japonya'nın üç penaltısını kurtarmıştı. Şimdi onun takımı Fenerbahçe'ye karşı Tzolakis üç penaltı kurtardı."
SOFOKLEOUSIN: "Tzolakis, Olympiakos'u Konferans Ligi'nde ilk dörde taşıdı. Yunan kaleci böylece kırmızı-beyazlılarda kariyer gecesini yaşadı."
"DESTANSI ZAFER"
GAZZETTA:"Olympiakos hak ettiği yarı finali, kalecisi Tzolakis'in seri penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla elde etti. Şimdi final için Aston Villa ile karşı karşıya gelecek."
READER: "Olympiakos'un destansı zaferi... Yunan ekibi Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyerek yarı finale yükseldi, destansı ve eşsiz bir başarıya imza attı."
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