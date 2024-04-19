Yunan basınından çarpıcı benzetme: 'Livakovic değil Tzolakis'

Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:36

Güncelleme: 19.04.2024 - 09:36

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympaikos'a elenerek turnuvaya veda etti. Yunan basını karşılaşmayı değerlendirdi.

Yunan basınında çıkan yorumlar şu şekilde:

TA NEA: "Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi."

SDNA: "Olympiakos Fenerbahçe karşısında önemli bir başarı elde etti, Fenerbahçe'yi eleyerek ilk kez bu kupada yarı finale kaldı. Kaleci Tzolakis harika gecesini kurtardığı penaltılarla noktaladı."

"BU SEFER LİVAKOVİC DEĞİL; TZOLAKİS VARDI"



NAFTEMPORIKI: "Efsanevi Tzolakis, takımı Olympiakos'u Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdı. Tzolakis üç penaltı kurtararak "Rus Ruleti"nde efsane bir performans sergiledi."

BNSPORTS: "Bu sefer Livakovic değil; Tzolakis vardı! Hırvat kaleci Dünya Kupası'nda Japonya'nın üç penaltısını kurtarmıştı. Şimdi onun takımı Fenerbahçe'ye karşı Tzolakis üç penaltı kurtardı."

SOFOKLEOUSIN: "Tzolakis, Olympiakos'u Konferans Ligi'nde ilk dörde taşıdı. Yunan kaleci böylece kırmızı-beyazlılarda kariyer gecesini yaşadı."

"DESTANSI ZAFER"

GAZZETTA:"Olympiakos hak ettiği yarı finali, kalecisi Tzolakis'in seri penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla elde etti. Şimdi final için Aston Villa ile karşı karşıya gelecek."

READER: "Olympiakos'un destansı zaferi... Yunan ekibi Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyerek yarı finale yükseldi, destansı ve eşsiz bir başarıya imza attı."