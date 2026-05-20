Yunan basınından flaş iddia: Panathinaikos'ta Ergin Ataman krizi!

20.05.2026 16:58:00
Cumhuriyet Spor
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın takımdan ayrılığının an meselesi olduğu iddia edildi. "Yonca"ların bugünkü idmanının iptal edildiği ve bunun vedaya işaret olduğu öne sürüldü.

Panathinaikos'ın EuroLeague'de final-four'a kalamamasının ardından Başantrenörü Ergin Ataman için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ERGİN ATAMAN'LA YOLLAR AYRILIYOR İDDİASI

Yunanistan basınından Gazzetta'da yer alan habere göre, Panathinaikos'un bugünkü antrenmanının iptal edildiği ve Ergin Ataman ile yolların ayrılacağı ifade edildi.

TEK SORUN TAZMİNATI

Ergin Ataman'la ilgili resmi açıklamanın an meselesi olduğu ve çözülmesi gereken tek sorunun, 1 yıl daha sözleşmesi olan deneyimli başantrenörün tazminat meselesi olduğu aktarıldı.

Valencia mağlubiyetinin ardından... Soruya kızan Ergin Ataman, basın toplantısını terk etti EuroLeague'de çeyrek final 5. maçında Valencia Basket, Panathinaikos'u 81-64 mağlup etti ve adını Final Four'a yazdırdı. Maçın arından Yunan ekibinin koçu Ergin Ataman, basın toplantısında kendisine sorulan soruya sinirlendi ve toplantıyı terk etti.
Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos doludizgin! Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Dubai Basketball'u 107-104 mağlup etti.
Ergin Ataman'a şok: Valencia adını Final Four'a yazdırdı Basketbol Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 81-64 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi ve dörtlü finale yükseldi.