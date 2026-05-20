Yunan basınından flaş iddia: Panathinaikos'ta Ergin Ataman krizi!

Panathinaikos'ın EuroLeague'de final-four'a kalamamasının ardından Başantrenörü Ergin Ataman için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ERGİN ATAMAN'LA YOLLAR AYRILIYOR İDDİASI

Yunanistan basınından Gazzetta'da yer alan habere göre, Panathinaikos'un bugünkü antrenmanının iptal edildiği ve Ergin Ataman ile yolların ayrılacağı ifade edildi.

TEK SORUN TAZMİNATI

Ergin Ataman'la ilgili resmi açıklamanın an meselesi olduğu ve çözülmesi gereken tek sorunun, 1 yıl daha sözleşmesi olan deneyimli başantrenörün tazminat meselesi olduğu aktarıldı.