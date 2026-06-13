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Yunan derbisinde yumruklu kavga: Ergin Ataman'dan çok sert açıklama

Yunan derbisinde yumruklu kavga: Ergin Ataman'dan çok sert açıklama

13.06.2026 21:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Yunan derbisinde yumruklu kavga: Ergin Ataman'dan çok sert açıklama

Yunanistan Basketbol Ligi'nde oynanan şampiyonluk maçının ardından Olympiakos'lu ve Panathinaikos'lu oyuncular birbirine girdi. Ergin Ataman çok sert açıklamalarda bulundu.

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Yunanistan Basketbol Ligi play-off finali 5. maçında Olympiakos, Panathinaikos'u yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından salon karıştı.

Olympiakos'lu Tyrique Jonas, Panathinaikos'lu Kendrick Nunn'a soyunma odası girişinde yumruk attı. Görevliler araya girmeye çalışsa da ilk denemede başarılı olamadı ve Jonas, Nunn'a saldırdı.

Polis ve güvenlik görevlileri araya girmeye çalıştı. İkilinin kavgası kameralara yansıdı.

ERGİN ATAMAN SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Maçın ardından röportaj veren Ergin Ataman çıldırdı. Tecrübeli başantrenör sert açıklamalarda bulundu.

Ataman, "Biz kaybetmeyi kabul ettik. Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı. Jones  bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?" dedi.

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