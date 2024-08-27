Yunan ekip ile anlaştığı ileri sürülmüştü: Panathinaikos'tan Sergio Oliveira iddialarına yanıt!

Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Galatasaraylı oyuncu Sergio Oliveira ile anlaştıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 14:47
Yunan ekip ile anlaştığı ileri sürülmüştü: Panathinaikos'tan Sergio Oliveira iddialarına yanıt!
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Galatasaray'da gözden çıkarılan Sergio Oliveira'nın, Panathinaikos'un teklifini kabul ettiği iddia edilmişti.

Basında büyük yankı uyandıran haber Yunanistan'da da manşetleri süslemişti.

PANATHİNAİKOS'TAN OLİVEİRA İDDİLARINA YANIT

NTV Spor'un Yunan basınından aktardığı habere göre, Panathinaikos yetkilileri Sergio Oliveira iddialarını yalanladı.

Haberde Panathinaikos'un tecrübeli oyuncuya ilgisinin olmadığı, teknik direktör Diego Alonso'nun daha farklı özelliklere sahip, hızlı ve baskın bir 8 numara aradığı belirtildi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Önümüzdeki günlerde söz konusu mevki için Panathinaikos'ta hareketli saatler yaşanacağı vurgulandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki Sergio Oliveira'nın Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


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