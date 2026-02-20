Yunan taraftarların ırkçı pankartına 4 bin Euro ceza!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.02.2026 14:17:00
AA
Basketbol BKT Avrupa Kupası'ndaki Panionios-Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı küfür ve hakaret içerikli ırkçı pankartı, Basketbol Avrupa Ligi yönetimi ufak miktarlı para cezasıyla geçiştirdi.

Basketbol Avrupa Ligi yönetimi, BKT Avrupa Kupası grup etabının 18. ve son haftasında oynanan maçta "Yunan taraftarların gerçekleştirdiği saldırgan davranışlar" nedeniyle Panionios'a 4 bin Euro para cezası vermekle yetindi.

Beşiktaş GAİN'in Yunanistan'ın Panionios takımına konuk olduğu maçta Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe küfür ve hakaret içeren ırkçı bir pankart açmıştı.

Skandal pankart, başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yenmişti.

PANATHİNAKOS'A DA PARA CEZASI

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), ligin 28. haftasında Fenerbahçe Beko maçında çıkan olaylar nedeniyle Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a para cezası verdi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Panathinaikos'un, Fenerbahçe Beko maçında "lazer işaretleyici kullanımı, taraftarlarının saldırgan davranışları, cisim fırlatılması ve yetersiz güvenlik önlemleri" nedeniyle 22 bin Euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Panathinaikos'un Fransız oyuncusu Mathias Lessort'a Fenerbahçe maçının bitimiyle beraber çıkan kavgadaki davranışları nedeniyle 1 maç men ve 8 bin Euro para cezası verildiği ifade edildi.

