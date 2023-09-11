Yunanistan, Cebelitarık'a gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 00:12

Güncelleme: 11.09.2023 - 00:12

UEFA EURO 2024 Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan, sahasında Cebelitarık'ı konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 5-0'lık net galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Dimitrios Pelkas, 23. ve 82. dakikalarda Konstantinos Mavropanos ile 70 ve 90. dakikalarda Georgios Masouras attı.

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Yunanistan'dan Dimitrios Pelkas 84, Anastasios Bakasetas 90, Taxiarchis Fountas 68 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Yunanistan, 9 puana yükseldi. Cebelitarık'ın grupta henüz puanı bulunmuyor.

Yunanistan, gruplardaki bir sonraki haftada İrlanda Cumhuriyeti deplasmanına gidecek. Cebelitarık da BAY haftası sonrası İrlanda ile karşılaşacak.