Yunanistan Erkek Basketbol Milli Takımı'nın yeni hocası Vassilis Spanoulis
Vassilis Spanoulis, Yunanistan Erkek Basketbol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü oldu.
Yaklaşık 2 yıl önce basketbolu bırakan Vassilis Spanoulis, Yunanistan Erkek Basketbol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü oldu.
Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Yunanistan Basketbol Federasyonu, milli takımın başına 2 yıllığına Vassilis Spanoulis'in getirildiğini resmen açıkladı.
41 yaşındaki Vassilis Spanoulis, milli takımın yanı sıra Peristeri'deki görevini de sürdürmeye devam edecek.
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