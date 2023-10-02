Yunanistan Erkek Basketbol Milli Takımı'nın yeni hocası Vassilis Spanoulis

Vassilis Spanoulis, Yunanistan Erkek Basketbol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 20:04
Yunanistan Erkek Basketbol Milli Takımı'nın yeni hocası Vassilis Spanoulis
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Yaklaşık 2 yıl önce basketbolu bırakan Vassilis Spanoulis, Yunanistan Erkek Basketbol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü oldu.

Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Yunanistan Basketbol Federasyonu, milli takımın başına 2 yıllığına Vassilis Spanoulis'in getirildiğini resmen açıkladı.

41 yaşındaki Vassilis Spanoulis, milli takımın yanı sıra Peristeri'deki görevini de sürdürmeye devam edecek.


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Vassilis Spanoulis Yunanistan Erkek Basketbol Milli Takımı basketbol

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