Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hollanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Ronald Koeman yöneteimindeki Hollanda, deplasmanda Gustavo Dominguez'in ekibi Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
OPAP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Hollanda, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Fransa'ya 2-1 mağlup olmuştu.
Yunanistan ise İrlanda Cumhuriyeti deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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