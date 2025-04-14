Yunanistan'da şampiyon Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Olympiakos, AEK Atina'yı 1-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun 3. haftasında Olympiakos, sahasında AEK Atina ile karşı karşıya geldi. Olympiakos, Georgios Karaiskakis Stadyumu'ndaki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Yunanistan'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Ayoub El Kaabi attı.
Bu sonucun ardından Olympiakos, bitime 3 hafta kalan takipçisi Panathinaikos ile puan farkını 10'a çıkartarak 66 puana yükseldi ve ligde şampiyonluğa ulaştı.
Olympiakos, bu şampiyonlukla birlikte 48. kez mutlu sona ulaştı.
Etiketler: #Olympiakos #yunanistan süper ligi #Şampiyon
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