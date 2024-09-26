Yunus Akgün, Avrupa'da bir ilki başardı!

Galatasaraylı forması giyen Yunus Akgün, PAOK maçında kaydettiği golle Avrupa Kupalarında ilk kez skor üretti.

Yunus Akgün, Avrupa'da bir ilki başardı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:29

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray sahasında Yunan ekibi PAOK ile oynarken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün attı.

Müsabakanın 76. dakikasında Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Dries Mertens'in indirdiği topu Victor Osimhen, kale önüne Yunus'a aktardı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki Avrupa kupalarında ilk gol sevincini yaşadı. Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'de de 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Yunus 87. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.


Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #PAOK

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