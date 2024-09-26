Yunus Akgün, Avrupa'da bir ilki başardı!
Galatasaraylı forması giyen Yunus Akgün, PAOK maçında kaydettiği golle Avrupa Kupalarında ilk kez skor üretti.
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray sahasında Yunan ekibi PAOK ile oynarken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün attı.
Müsabakanın 76. dakikasında Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Dries Mertens'in indirdiği topu Victor Osimhen, kale önüne Yunus'a aktardı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.
24 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki Avrupa kupalarında ilk gol sevincini yaşadı. Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'de de 1 golü bulunuyor.
Müsabakaya 11'de başlayan Yunus 87. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.
Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #PAOK
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'nin konuğu U.S Gilloise
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- 'Futbol çıtası çok yükselmiş'
- İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!
- Yunus Akgün, Avrupa'da bir ilki başardı!
- 4 ilde 'Yılmazlar' suç örgütüne operasyon!
- Okan Buruk'tan PAOK maçı sonrası Florya açıklaması!
- UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
- Osimhen'den Galatasaray taraftarına müjde!
- Liverpool, West Ham karşısında gol şov yaptı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Rum temsilci 'işgal' dedi, salonu terk etti
- Yiğit Bulut'un 'İsrail' çıkışı AKP'yi karıştırdı
- Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar
- 'Meşru müdafaa' savunması!
- Japon bilimcilerden mucize keşif! Kanser önlenebilir!
- Hastane yolunda facia!
- Fenerbahçe'den flaş milli takım açıklaması!
- Santa Maria Adliyesi'nde patlama
- Kuzeni de tutuklandı
- Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!