Yunus Akgün, Leicester City'e hareket getirdi!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ikinci yarıda bulduğu gollerle Rotherham'ı 3-0 mağlup etti. Milli oyuncu Yunus Akgün 55. dakikada oyuna dahil oldu.
İngiltere Championship'in 23. haftasında Enzo Maresca'nın ekibi Leicester City ile Leam Richardson'un yönetimindeki Rotherham karşı karşıya geldi.
King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Leicester City ikinci yarıda bulduğu goller ile 3-0 kazanırken goller; 60. dakikada Patson Daka, 65. dakikada penaltıdan yine Patson Daka ve 72. dakikada Cesare Cassadei'den geldi.
Leicester City'de sakatlığını atlatan Yunus Akgün 55. dakikada Issahaku'nun yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte 58 puana ulaşan Leicester City liderliğini sürdürürken, Rotherham 13 puanla son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Leicester City deplasmanda Ipswich Town'a konuk olurken, Rotherham evinde Middlesbrough'u ağırlayacak.
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