Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, 3 puana uzatmalarda ulaştı!

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, İngiltere Championship'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı West Bromwich Albion'ı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 17:35
Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, 3 puana uzatmalarda ulaştı!
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İngiltere Championship'in 19. haftasında Leicester City, West Bromwich Albion deplasmanına konuk oldu. Leicester City, 90+4'te attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Leicester City, 72. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ile öne geçti. West Bromwich'in golü 89. dakikada Josh Maja'dan geldi. Leicester City, 90+4'te Harry Winks ile bir gol daha buldu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

YUNUS AKGÜN FORMA GİYMEDİ

Leicester City'de Yunus Akgün, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. West Bromwich'te Okay Yokuşlu, 86 dakika oyunda kaldı.

Leicester City, bu sonucun ardından 46 puana yükseldi. West Bromwich, 32 puanda kaldı.

Championship'te Leicester City, gelecek hafta sahasında Plymouth'u ağırlayacak. West Bromwich, Sunderland deplasmanına gidecek.


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