Yunus Akgün'ün golüne ödül!

Milli futbolcu Yunus Akgün’ün, A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Letonya ile oynanan maçta attığı gol, haftanın en iyi golü seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:52
Yunus Akgün'ün golüne ödül!
Abone Ol google-news

Leicester City'de forma giyen Milli oyuncu Yunus Akgün, A Milli Takım formasıyla attığı golle "haftanın golü" ödülünü kazandı.

Letonya'yı 4-0 mağlup ettiğimiz ve EURO 2024 biletini kazandığımız karşılaşmada A Milli Takımın ilk golünü kaydeden Yunus Akgün, taraftarların seçimiyle beraber bu ödülün sahibi oldu.

Yunus Akgün, Ukraynalı Mihaylo Mudryk, İsviçreli Xherdan Shaqiri ve Sırp santrfor Aleksandar Mitrovic'in attığı golleri eledi ve birinci sırayı almayı başardı.

 


yunus akgün a milli futbol takımı haftanın golü

İlgili Haberler

Kevin Durant'ten milli takım için açıklama!

Kevin Durant'ten milli takım için açıklama!
A Milli Kadın Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu
Cedi Osman: 'Ben milli formayı reddetmedim'

Cedi Osman: 'Ben milli formayı reddetmedim'

En Çok Okunan Haberler