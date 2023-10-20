Yunus Akgün'ün golüne ödül!
Milli futbolcu Yunus Akgün’ün, A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Letonya ile oynanan maçta attığı gol, haftanın en iyi golü seçildi.
Leicester City'de forma giyen Milli oyuncu Yunus Akgün, A Milli Takım formasıyla attığı golle "haftanın golü" ödülünü kazandı.
Letonya'yı 4-0 mağlup ettiğimiz ve EURO 2024 biletini kazandığımız karşılaşmada A Milli Takımın ilk golünü kaydeden Yunus Akgün, taraftarların seçimiyle beraber bu ödülün sahibi oldu.
Yunus Akgün, Ukraynalı Mihaylo Mudryk, İsviçreli Xherdan Shaqiri ve Sırp santrfor Aleksandar Mitrovic'in attığı golleri eledi ve birinci sırayı almayı başardı.
???? It had to be Yunus Akgün ??????#EQGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/22348B9WV6— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 20, 2023
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