Yunus Akgün'ün golüne ödül!

Leicester City'de forma giyen Milli oyuncu Yunus Akgün, A Milli Takım formasıyla attığı golle "haftanın golü" ödülünü kazandı.

Letonya'yı 4-0 mağlup ettiğimiz ve EURO 2024 biletini kazandığımız karşılaşmada A Milli Takımın ilk golünü kaydeden Yunus Akgün, taraftarların seçimiyle beraber bu ödülün sahibi oldu.

Yunus Akgün, Ukraynalı Mihaylo Mudryk, İsviçreli Xherdan Shaqiri ve Sırp santrfor Aleksandar Mitrovic'in attığı golleri eledi ve birinci sırayı almayı başardı.

???? It had to be Yunus Akgün ??????#EQGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/22348B9WV6