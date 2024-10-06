Yunus Akgün'den galibiyet yorumu: 'Daha da iyi olacağım'
Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da golün sahibi milli yıldız Yunus Akgün maçın ardından konuştu. Yunus Akgün, "Maç oynadıkça daha iyi bir Yunus olacağını söylemiştim. Daha da iyi olacağım inşallah" dedi.
Galatasaray'ın galibiyet golünü kaydeden Yunus Akgün, Alanyaspor maçının ardından açıklama yaptı.
Yunus Akgün yaptığı açıklamada, "Geçen iki maçta istediğimiz sonuçları alamamıştık. Bugün kazanmak önemliydi. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maç oynadıkça daha iyi bir Yunus olacağını söylemiştim. Daha da iyi olacağım inşallah" dedi.
"SAĞ SOL HİÇ FARK ETMİYOR"
Başarılı oyuncu ayrıca, "Sol kanatta az oynamıştım. Hocam bana neler istediğini söylemişti. Sağ sol hiç fark etmiyor. İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.
Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #Alanyaspor #süper lig
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