Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı: 'Gelirken getirmemiş'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın oyuncusu Yunus Akgün, milli takım kampına katılan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın kampında bir araya geldi.
Yunus Akgün, sosyal medya hesabından Kerem ile şakalaştığı anları paylaştı. Milli futbolcu, bu paylaşımına, "Gelirken Pastel de Nata getirmemiş" sözlerini ekledi.
Yunus Akgün'ün bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Kerem Aktürkoğlu (solda) ile Yunus Akgün (sağda)
Etiketler: #yunus akgün #kerem aktürkoğlu #galatasaray #Benfica
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