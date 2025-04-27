Yunus Akgün'den sözleşme iddialarına yanıt!
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da milli oyuncu Yunus Akgün, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray formaı giyen Yunus Akgün, Eyüpspor ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Yunus Akgün, "Güzel ve artan bir performansımız var, bunun için çok mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz. Eyüpspor'u ve Arda Hoca'yı tebrik ederim, onlar da gerçekten ligde çok iyi bir performans sergiliyorlar. Avrupa hedefleri var onların da. Bugün iyi bir oyunla galip geldik. Böyle devam etmek istiyoruz inşallah" dedi.
SAKATLIK DURUMU
Sakatlığından sonra durumuyla ilgili gelen soruya cevap veren milli futbolcu, "İlk duruma göre daha iyiyim. Daha iyiye gidiyorum. Zaten sona yaklaşıyoruz ama daha iyiyim diyebilirim" sözlerini sarf etti.
Yunus Akgün, şampiyonluğu hangi maçta ilan edebileceklerine yönelik sorunun ardından, "Belli olmaz futbol bu. Bununla ilgili fazla bir şey demeyeyim ben ama ümit ediyorum evimizdeki Kayserispor maçında şampiyonluk maçına çıkarız" diye konuştu.
YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
Taraftarlara 5. yıldız mesajı sorulan başarılı futbolcu, "Sezon başından beri hedefimiz 5. yıldız. Allah'ın izniyle 5. yıldızı takıp yolumuza devam edeceğiz inşallah" dedi.
Sarı-kırmızılı oyuncu, sözleşmesiyle ilgili gelen, "Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme yenilediğin konuşuluyor" iddialarına, "Sözleşmemle alakalı şu anda bir şey yok. Sadece sahaya odaklıyım. Sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları her zaman konuşulur, onda bir problem yok. Sezon bitince oturup konuşuruz" açıklamasında bulundu.
VICTOR OSIMHEN YANITI
Yunus Akgün, son olarak Victor Osimhen ile ilgili, "Osimhen, büyük bir karakter. Burada olduğu için şanslıyız. Çok büyük bir karakter ve çok büyük bir futbolcu. Bize katkısı çok büyük. Her zaman en iyisini vermeye çalışıyor. O da gollerine devam eder, biz de kazanmaya devam ederiz inşallah. Benim için önemli. O bana, ben ona bir şeyler katmaya çalışıyorum. Güzel bir ilişkimiz var" dedi.
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