Fenerbahçe ağır yara aldı... Milli futbolcu taraftarlar ile tartıştı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci, mücadelenin ardından tribündeki taraftarlar ile tartıştı.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, maçın bitmesiyle birlikte tribünlere tepki gösterdi.
İRFAN CAN KAHVECİ ZOR SAKİNLEŞTİ
İrfan Can Kahveci'yi takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri sakinleştirmekte zorlandı.
Sarı-lacivertli futbolcuyu, takım arkadaşları zorlukla soyunma odasına götürdü.
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