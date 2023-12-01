Fenerbahçe ağır yara aldı... Milli futbolcu taraftarlar ile tartıştı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci, mücadelenin ardından tribündeki taraftarlar ile tartıştı.

AA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 10:31
Fenerbahçe ağır yara aldı... Milli futbolcu taraftarlar ile tartıştı!
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, maçın bitmesiyle birlikte tribünlere tepki gösterdi.

İRFAN CAN KAHVECİ ZOR SAKİNLEŞTİ 

İrfan Can Kahveci'yi takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri sakinleştirmekte zorlandı.

Sarı-lacivertli futbolcuyu, takım arkadaşları zorlukla soyunma odasına götürdü.


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