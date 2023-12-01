Taraftar ile neden tartıştı? Milli futbolcunun temsilcisinden açıklama!
Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olduğu maçın ardından tribünlerde bulunan bir taraftara tepki göstermişti. İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi, yaşanan olayın ayrıntılarını açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Nordsjaelland deplasmanında 6-1'lik ağır bir yenilgi aldı.
Karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci, bir tribünle tartışma yaşarken olayla ilgili açıklama geldi.
"BİR TÜRK TARAFTAR KÜFREDİYOR"
Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi Batur Altıparmak şu sözleri kullandı:
"Maç başından beri, ısınmalar dahil Nordsjaelland tribününde bulunan bir Türk taraftar, İrfan Can'a ve ailesine küfrediyor. İrfan da oyuna girerken; 'Maç sonu görüşürüz' diyor. Maç sonunda tribündeki o arkadaş, küfürlerine ve tahriklerine devam ediyor. İrfan da tribüne doğru gidiyor. Orası Fenerbahçe tribünü değil ancak Danimarka'da yaşayan Türklerin de bulunduğu bir blok."
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