Spor yazarları Fenerbahçe - U.S Gilloise maçını yorumladı: 'Bir lunapark treninin içinde gibi'
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi.
"OYUN TAT VERMEDİ, SADECE 3 PUAN"
Hilmi Türkay: "15 yıl olmuş Şampiyonlar Ligi’nde yoksun. Yine erken veda. Üzücü, evinde ezeli rakibin G.Saray’a kaybediyorsun bu tarafı daha da üzücü. Dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho geldi, F.Bahçe’de değişen pek bir şey yok. Ligde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almış, henüz yolun başı ama şimdiden ezeli rakibinin 5 puan gerisine düştü. Bir gerçek şu ki Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal döneminde daha etkili futbol oynuyordu. Zamana ihtiyaç olduğunu söyleyenler var. 3.5 ay oldu Portekizli hocanın gelişi. Takımın yarısı geçen yıldan kalanlar. Neyin zamanı? Avrupa Ligi’nde F.Bahçe Kadıköy’de startı S.Gilloise önünde aldı. Belçika ekibi hızlı başladı, net fırsatlar kaçırdı. Sarı-Lacivertlilerin savunma hataları ön plandaydı. Çağlar skoru 1-0 yaptı ama oyunun kalan bölümü kimseyi tatmin etmedi. Mourinho’nun kadrodaki değişimi pek işe yaramadı. Nesyri’nin kaçırdığı pozisyonlar saç baş yolduruyor. Osayi döndü, 2. goldeki katkısı büyüktü. Ama hem kırmızı görüp hem penaltıya sebebiyet vermesi sıkıntı yarattı. Livakovic penaltıyı çıkarıp belki de gecenin hamlesini yaptı. Çünkü 1 dakika sonra topu ağlarında görünce maç 2-1’e geldi. F.Bahçe kazandı ama oyunu tat vermiyor, derbinin etkisi hâlâ atlatılamamış." (Cumhuriyet)
"FRED'DE CİDDİ BİR DÜŞÜŞ VAR"
Ömer Üründül: "Amrabat, iyi tanıdığım bir oyuncu. Çok deneyimli, yer tutmasını bilen, iyi top kullanan önemli bir ön liberodur. Dün takıma da yavaş yavaş ısındığını göndüm. Oosterwolde belli bir istikrarı olan bir oyuncu. Ancak Fred'de ciddi bir düşüş var. En-Nesyri, F.Bahçe için çok önemli bir santrafor. Fizik olarak hazır olmamasına rağmen bütün pozisyonların içindeydi. Rakibine kırmızı kart görmesini sağlayarak görevini tamamladı. Mourinho, En-Nesyri'de ısrar etmeli..." (Sabah)
"ÖLÜP ÖLÜP DİRİLMEK"
Tayfun Bayındır: "Futbolun bir sonuç oyunu olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Kötü oyun üç puan getiriyorsa “bu maç bitti amacımıza ulaştık, yenisine bakalım” değerlendirmesi hep karşımıza çıkar... Dün Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu futbol bu gerçeğin net bir karşılığıydı. Sarı-lacivertli ekip, seyircisinin önünde acemiler mangası gibiydi. İki gol attı ama ilki duran toptandı, ikincisini rakip kendi kalesine gönderdi. Hani bir tabir vardır, “Ölüp, ölüp dirilmek” diye... İşte Fenerbahçe’nin dün gece yaşadığı da tam buydu. Tamam; Avrupa yolculuğuna üç puanla başlamak gayet güzel... Hele ağır Galatasaray yenilgisinden sonra bu başarıyı elde etmek çok daha önemli. Boşalan moral depoları bir parça doldu. Lige seyirciyle dönmek yeniden mümkün kılındı. Ama şurası bir gerçek, tatsız tuzsuz, tedirgin eden oyun hiç bir Fenerbahçelinin yarınlara umutla bakmasını sağlamıyor." (Milliyet)
"BİR LUNAPARK TRENİNİN İÇİNDE GİBİ"
Uğur Meleke: "Mourinho, dün karşılaştığı meslektaşından hem yaş, hem mesleki deneyim olarak bir çeyrek yüzyıl ileride. Ancak dün futbol olarak öyle bir fark yaratamadı Mourinho. Fenerbahçe’nin takım boyu hâlâ çok uzun. Mourinho’nun böyle bir fırsat varken savunmada geçen sezonun asları Djiku-Becao ikilisini denemesini beklerdim. Zira o ikili, top hücumdayken orta çizgiye basıyorlardı. Bu haliyle Fenerbahçe çok fazla gelgite izin veriyor, adeta lunaparkta bir hız treninde gibi. Maç içinde çok yükseğe çıkılan anlar oluyor ama çok hızlı düşüşler de söz konusu. Dün ilk 11 fırsatı bulanlardan En-Nesyri çok kaçırdı ama en sonunda Mac Allister’ı attırdı. İrfan Can sahada olduğunda duran toplar daha etkili kullanılıyor. Amrabat da çalışkan ve arzuluydu." (Hürriyet)
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