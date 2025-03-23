Yusuf Akçiçek çocukluk hayalini açıkladı!
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda eşleştiği Macaristan'ı geçerek A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı'nda Yusuf Akçiçek, maçın ardından görüşlerini aktardı.
A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olan Yusuf Akçiçek, ilk kez ay-yıldızlı forma ile sahaya çıktı. 19 yaşındaki stoper, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Yusuf Akçiçek, "A Milli formayı giymek çocukluk hayalimdi. Çok mutluyum. Uzun yıllar bu formayı giymek isterim. Çok çalışmam gerekiyor bunun için. İnşallah her şey daha da güzel olacak. Benim için çok güzel başladı bu yıl. İnşallah daha da güzel devam edecek. Bana güvenen hocalarıma teşekkür ederim. Ben bana duyulan güveni değerlendirmeye çalıştım" dedi.
"ÖNÜMDE UZUN YILLAR VAR"
Açıklamalarına devam eden genç savunma oyuncusu, "Tüm taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederim, destekleri güç, kuvvet, özgüven veriyor. Hocalarım saha içinde saha dışında destek veriyor, özgüvenli oynayabiliyorum. Önümde uzun yıllar var. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" sözlerini sarf etti.
Yusuf Akçiçek, son olarak, "Tarihimizde ilk defa A Ligi'ne yükseldik. Çok büyük mutluluk. Orayı hak ettiğimizi, kalitemizi biliyorduk. Orada da en iyi şekilde galibiyetler almak istiyoruz" diye konuştu.
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