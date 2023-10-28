Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Yusuf Erdoğan galibiyeti Atatürk bayrağıyla kutladı

Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'un Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından galibiyeti Atatürk bayrağıyla kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 21:49
Yusuf Erdoğan galibiyeti Atatürk bayrağıyla kutladı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Son düdüğün ardından Yukatel Adana Demirspor futbolcusu Yusuf Erdoğan, Cumhuriyeti'mizin 100. yılını kutlayarak elinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bayrağıyla kutladı. 

 


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