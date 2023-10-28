Yusuf Erdoğan galibiyeti Atatürk bayrağıyla kutladı
Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'un Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından galibiyeti Atatürk bayrağıyla kutladı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Son düdüğün ardından Yukatel Adana Demirspor futbolcusu Yusuf Erdoğan, Cumhuriyeti'mizin 100. yılını kutlayarak elinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bayrağıyla kutladı.
???? Yusuf Erdoğan, karşılaşmanın ardından 'Mustafa Kemal Atatürk' bayrağıyla sahayı turladı! #ADSvKNY pic.twitter.com/smyfeTEk6h— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 28, 2023
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