Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova kariyerine golle başladı

Rusya Premier Lig'te Spartak Moskova ile CSKA Moskova karşılaştı. Maçın ilk golü, CSKA Moskova ile ilk maçına çıkan Yusuf Yazıcı'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 00:00
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova kariyerine golle başladı
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeni takımı CSKA Moskova ile çıktığı ilk maçta gol attı.

Rusya Birinci Futbol Ligi'nin 19. haftasında Spartak Moskova, sahasında CSKA Moskova'yı ağırladı.

Yusuf Yazıcı'nın 49. dakikadaki golüyle öne geçen konuk ekip, 79. dakikada Baktiyor Zainutdinov'un attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Yusuf Yazıcı, 75. dakikada yerini Chidera Ejuke'ye bıraktı.


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