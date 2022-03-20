Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova farklı kazandı

20 Mart 2022 Pazar, 16:24

Rusya Ligi’nde CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan ile karşı karşıya geldi. CSKA Arena’da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 6-1’lik skorla kazandı. Rusya Ligi’nde kendini bulan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Yusuf Yazıcı, hat-trick'iyle patlama yaptı.

5. dakikada kafa golüyle perdeyi açan Yusuf Yazıcı, 67’de ve 86’da (penaltı) ile ağları sarsarak galibiyeti getirdi. 4 maçta 6. golünü atan milli futbolcu şampiyonluk yarışı veren takımına müthiş bir katkı yaptı.

6 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan CSKA Moskova puanını 42 yaptı ve lider Zenit ile arasındaki puan farkını 6’ya düşürdü. Rubin Kazan ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında CSKA Moskova, kendi sahasında Ural ile karşılaşacak. Rubin Kazan ise Khimki’yi ağırlayacak.