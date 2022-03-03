Yusuf Yazıcı, performansıyla CSKA Moskova'yı sırtında taşıyor

03 Mart 2022 Perşembe, 18:38

Rusya Kupası Son 16 Turu'nda Sochi, CSKA Moskova'yı konuk etti. Ev sahibi Sochi, 41'de Christian Noboa'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

60'ta Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda Diveev'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti ve CSKA Moskova skoru 1-1'e getirdi. 87'de yine Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diveev, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve CSKA Moskova'yı 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca CSKA sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kupada çeyrek finale yükselen takım oldu.

"YUSUF'UN HARİKA SETİ VAR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski, milli oyuncu Yusuf Yazıcı için övgü dolu ifadeler kullandı.

Yusuf Yazıcı'nın kendilerine büyük avantaj sağladığını belirten genç teknik direktör, "Sabit parçalar futbolun önemli bir parçasıdır. Şu anda bunları mükemmel bir şekilde yerine getiren bir oyuncumuz var. Yusuf'tan bahsediyorum. Bu bize oyunun bu yönünde büyük bir avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.