Yusuf Yazıcı, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde!
Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Lille, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Sturm Graz ile 1-1 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Lille, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Sturm Graz ile karşılaştı.
Decathlon Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Lille, Tiago Santos'un golüyle 43. dakikada 1-0 öne geçti. Sturm Graz 45+1. dakikada Mika Biereth ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.
YUSUF YAZICI 90 DAKİKA OYNADI
Lille'de Yusuf Yazıcı maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Alınan bu sonucun ardından Lille, adını Konferans Ligi'nde son 16 turuna yazdırdı.
Çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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