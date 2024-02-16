'Zaferin Rengi' filminin galası yapıldı

Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:32

Güncelleme: 16.02.2024 - 14:32

Filmin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterimi öncesi, yönetmen Abdullah Oğuz ile tüm oyuncular basın mensuplarının karşısına çıktı.

Abdullah Oğuz, filmin hem Fenerbahçe için önem taşıdığını hem de Milli Mücadele'nin anlatıldığı bir yapım olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla hiçbir Milli Mücadele filmi bu perspektifte anlatılmamış. Biz futbol üstünden anlattık. 5 yıllık epik bir hikaye anlatıyoruz. Umarım duygulanacak, iyi bir film seyredecekler" dedi.

Oyuncu kadrosuna da değinen Oğuz, "Onlar beni seçti. İnandılar bana. Beraber yürüdük" ifadelerini kullandı.

Yapımda Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey'i oynayan Kubilay Aka, gurur duydukları bir iş yaptıklarını söyleyerek, "Fenerbahçe takımı 100 yılı aşkındır kötü hiçbir şeye bulaşmamış ve Atatürk'ün izinden gitmiş bir takım. Gururla setteydim, oradaydım. İyi ki de oradaydım. Ağabeylerimle bütün arkadaşlarımla çok eğlendik. Hem çekerken bizim eğlendiğimiz hem de gerçekten saygı duyduğumuz bir iş oldu. O yüzden güzel, unuttuğumuz duygularla baş başa kalacağımızı düşünüyorum, izlerken" diye konuştu.

"KARİYERİMDE MANEVİ DEĞERİ EN YÜKSEK İŞ"

Fenerbahçe başkanı rolünü üstlenen Nejat İşler, filmin renginin sarı lacivert olduğunu vurgularken, tek bir sahnede yer aldığını kaydeden Birce Akalay ise "Tek bir sahne ama umarım hakkını verebilmişimdir" dedi.

Oyuncu Yiğit Özşener de kariyerinde manevi değeri en yüksek iş olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir memlekette çok özel şeyler yapacak, çok büyük başarılara imza atacak, çok farklı insanlar bulunabilir ama önemli olan onunla beraber yürüyebilecek, aynı yöne bakabilecek, onunla koşabilecek insanları bulabilmek. Bu bir Mustafa Kemal filmi değil, Mustafa Kemallerin filmi. Dolayısıyla filmi seyrettikçe Mustafa Kemalleri, kurtarıcı beklemeyenleri, kendisini kurtarıcı kabul eden, kendisinde o gücü bulan insanları göreceksiniz."

Oyuncu Timuçin Esen de güzel bir ekiple çalıştıklarını aktararak, "Güzeldi bu filmin içinde yer almak, bir Fenerbahçeli olarak özellikle, başka bir değeri var. Güzel bir film çıktığını düşünüyor, ümit ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Vera" karakterini canlandıran oyuncu Gonca Vuslateri, çok kıymetli bir hikayede çok kıymetli bir rolü kendisine verdiği için yönetmen Abdullah Oğuz'a teşekkür etti.

"BİZ SAHADA YAPALIM İŞİMİZİ"

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, hem Türkiye'nin hem de Fenerbahçe tarihinin en önemli günlerini anlatan filmin galasında olduklarını belirterek, "Biz de çok heyecanlıyız. Çok özel oyuncular var kadroda, bazıları da arkadaşlarımız. Onlar olunca ayrı bir heyecanlıyız. Bütün detayları izlemek için sabırsızlanıyoruz. Kubilay Aka'yla sürekli konuşuyoruz. Nejat abimiz de sürekli maçlara geliyor. Kulübümüzün ve ülkemizin en önemli olaylarından birisini izlemek için geldik" diye konuştu.

Kendisi için futbol oynamanın önemine değinen Kahveci, Çaykur Rizespor maçına işaret ederek, "Biz sahada yapalım işimizi. Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Filmi heyecanla ve merakla bekliyorum. Güzel bir film olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

2023'te oynadıkları müsabakalardan başarıyla çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yaz mevsiminde yapılacak olimpiyatlarda altın madalya kazanması durumunda filminin çekilip çekilmeyeceği yönündeki soru üzerine Üstündağ, şunları aktardı:

"Bizim belgeselimiz çekiliyor. Her yıl çıtanın nereye çıktığını görüyoruz. Bu belgeseli yaptık. Olimpiyatlarda altın madalya gelirse, hiçbir ülkeye nasip olmayan, Avrupa Şampiyonluğu, Milletler Ligi şampiyonluğu, namağlup olimpiyat elemeleri şampiyonluğu kazanılmış olacak. Böyle bir durumda film neden çekilmesin, tabii ki çekilir. (Filmde) Ben oynamam. Ben sahada dahi oynamadığıma göre, filmde de oynamam. Sizin gibi merakla bekler ve seyrederim."

"FENERBAHÇE'NİN KURULUŞUNDAN CUMHURİYET'İN KURULUŞUNA KADAR ANLATIYOR"

Fenerbahçe Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Kulübü Eski Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de filmi heyecanla beklediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'nin kuruluşu, ülkemizin o dönemde içinde bulunduğu zor şartlar, Çanakkale savaşları, ardından Kurtuluş Savaşı... O dönemde futbolcular askere alınarak savaşa katıldı. Anadolu'ya silah kaçırdılar. Sonra da Harington Kupası'nı kazanarak ülkemize sevinç kattılar. Lozan müzakereleri sırasında, bu galibiyet oradaki heyete büyük moral verdi. Bu film Fenerbahçe'nin kuruluşundan Cumhuriyet'in kuruluşuna olan dönemi anlatıyor."

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışına da değinen Küçük, "Lig yarışında Fenerbahçe inşallah ipi göğüsleyecek. Temennimiz o" dedi.

Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise "Burada olmak da böyle bir filmin yapılmış olması da gurur verici. Hep beraber keyifle izleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yayın haklarıyla ilgili Saran Holding'in ihaleyi alıp almayacağına dair yöneltilen, "Yayın haklarını almak istiyor musunuz?" sorusuna ise Saran, "İnşallah. Onu sonra konuşalım. Bu gece Fenerbahçe gecesi" cevabını verdi.

Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un haziran ayında gerçekleştirilecek seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıklaması üzerine kendisinin Fenerbahçe başkanlığına adaylığıyla ilgili olarak "Ali Bey, Divan Kurulu'nda gerekeni söyledi. Bu gece film için buradayız" diye konuştu.

Galaya katılanlar arasında Ali Koç'un yanı sıra Fenerbahçeli yöneticiler, sporcular ve ünlü oyuncular da yer aldı.

FİLM HAKKINDA

"Zaferin Rengi", 1919'da işgal altındaki İstanbul'da düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu'da başlatılan direnişin hikayesini, General Harington Kupası etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyor.

Yarın vizyona girecek filmde Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri, Yılmaz Adam Bayraktar ve Birce Akalay rol aldı.