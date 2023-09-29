Zaha'dan taraftara Ankaragücü maçı mesajı: 'Yakında görüşürüz'

Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 21:30
Zaha'dan taraftara Ankaragücü maçı mesajı: 'Yakında görüşürüz'
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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, Ankaragücü maçı öncesi paylaşımda bulundu.

Fildişili yıldız yaptığı paylaşımda, "Yarın için kimler hazır? Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Zaha'nın bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Galatasaray, Ankaragücü ile 30 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.


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