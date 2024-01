Sahada Zaha

22 Ocak 2024 Pazartesi

Trabzonspor ligdeki yerini pekiştirmek, Galatasaray ise kendi kayıplarını telafi etmek istiyor 21. hafta karşılaşmasında. Bu iki istekte avantajlı olan taraf Galatasaray. Zira Trabzonspor’un çok ve önemli eksikleri var ama Sarı-Kırmızılıların da bir koca soru işareti var: Forvete yerleşen ve önceki maçlarda oldukça tutuk olan Zaha. İlk düdükle beraber, Trabzonspor eksiklerinin açığını agresif ve baskılı futbolla tamamlamak ister gibi başlıyor maça. Her Galatasaraylı futbolcunun bir gölgesi var ve her gölge net bir şekilde onların oyununun akışını engellemeyi hedefliyor ve başarılı da oluyor. Ancak bu kurgu Galatasaray kadar kendilerinin oyun dengesini bozuyor. Galatasaray’a gelince ilk 15 dakikada bocaladığı bu baskıdan çabuk sıyrılıyor. Yavaş yavaş oyunun kontrolünü eline geçirip sonra da hiç bırakmıyor. Sağ kanadı kontrol eden Boey ve Barış Alper’in katkısına ek olarak Galatasaray’ın soru işareti Zaha, ‘Aslında ben çok iyi bir insanım’ konulu oyununu sergilemeye başlıyor. 13’te ve 61’de attığı iki gole ek olarak 64’te Kaan Ayhan’ın attığı golün de asistini yapıyor ve bugüne kadar tüm oynamadıklarının hesabını kapatırcasına, bunların her birinde kalitesinin altını çiziyor! 79’da Enis Trabzon’un ilk golünü atınca oyunun seyri değişecek mi sorusu gelse de Kerem Aktürkoğlu ‘konu kapanmıştır!’ dercesine 80’de ve 96’da maçın son iki golünü atıyor. Galatasaray 5 gollü 3 puanlı ve ‘Her maça ayrı kahraman’ kuralı ile yoluna devam ediyor.