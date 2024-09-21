Ivan Juric açıkladı: Roma'da Nicola Zalewski gelişmesi!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da Teknik Direktör Ivan Juric, Nicola Zalewski'nin takımla antrenmanlara başladığını söyledi.
Roma Teknik Direktörü Ivan Juric, Nicola Zalewski ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Juric, kendisi göreve gelmeden önce kadro dışı kalan Zalewski'nin takımla antrenmanlara başladığını söyledi.
'ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLABİLİR'
Hırvat teknik direktör, "Zalewski'nin durumu iyiye gidiyor. Takımla antrenmanlara başladı. Bu sezon bizim için önemli bir oyuncu olabilir" ifadelerini kullandı.
Transferin son günlerinde Galatasaray'a transferi gündemde olan Polonyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın teklifini kabul etmemişti.
Roma ile gelecek yıl bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Zalewski, daha sonra ise kulüp kararıyla kadro dışı kalmıştı.
Etiketler: #Nicola Zalewski #roma #Ivan Juric
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