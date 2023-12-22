Zalgiris - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Zalgiris, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 11:21
Zalgiris - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Litvanya ekibi Zalgiris, THY EuroLeague'in 16. hafta maçında sahasında İspanya'nın Barcelona ekibiyle karşılaşacak.

ZALGİRİS - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

ZALGİRİS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Zalgiris, oynadığı son karşılaşmada Fenerbahçe Beko'ya 86-71 mağlup olmuştu.

Barcelona ise ALBA Berlin deplasmanından 74-70 mağlup ayrılmıştı. 


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