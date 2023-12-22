Zalgiris - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Zalgiris, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.
Litvanya ekibi Zalgiris, THY EuroLeague'in 16. hafta maçında sahasında İspanya'nın Barcelona ekibiyle karşılaşacak.
ZALGİRİS - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
ZALGİRİS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Zalgiris, oynadığı son karşılaşmada Fenerbahçe Beko'ya 86-71 mağlup olmuştu.
Barcelona ise ALBA Berlin deplasmanından 74-70 mağlup ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP, 126 adayı daha açıkladı!
- Emniyet'te deprem yaratan 'Dilan Polat' krizi
- Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı
- Tescilli Lamas limonunda hasat 5 TL ile başladı
- Saadet’in CHP’yi kızdıran çıkışı
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Erdoğan'dan emeklilere özel indirim
- Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı
- Marmara Denizi'nde deprem!