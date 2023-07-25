Zalgiris - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:27

Güncelleme: 25.07.2023 - 10:27

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında 25 Temmuz Salı günü Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.

ZALGIRIS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.00'da başlayacak.

ZALGIRIS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?



Portekizli hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

F. Muslera; S. Boey, V. Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino; Berkan Kutlu, Sergio Oliveira; N. Zaniolo, D. Mertens, Kerem Aktürkoğlu; Barış Alper Yılmaz

ZALGIRIS'IN MUHTEMEL 11'İ

E. Gertmonas; M. Pavelic, N. Hnid, S. Vucur, J. Bopesu; N. Gorobsov,; Y. Karashima, J. Kendysh, P. Golubickas; D. Kazlauskas, M. Oyewusi

ZALGIRIS, 29. RESMİ MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.

Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.