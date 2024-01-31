Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:45

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:45

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 24. haftasında çarşamba günü (Bugün) deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşılaşacak.

ZALGİRİS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

ZALGİRİS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Bu sezon EuroLeague'de çıktığı 23 maçta 9 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 14. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 15'inden yenilgiyle ayrılan Zalgiris ise 16. basamakta yer aldı.

Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında Zalgiris ile İstanbul'da oynadığı mücadelede sahadan 86-82 galip ayrılmıştı.

Anadolu Efes ile Zalgiris, THY EuroLeague'de 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 23 maçın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 10'unu ise Zalgiris kazandı.

AVRUPA'DA 825. MAÇ

Anadolu Efes, Zalgiris müsabakasıyla Avrupa kupalarında 825. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 824 müsabakada 464 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 360 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 577. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 576 mücadelenin 307'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 269'undan ise mağlubiyetle ayrıldı.

"AGRESİFLİĞİE KARŞILIK VERMELİYİZ"

Anadolu Efes başantrenörü Erdem Can maç önü görüşlerinde, "Zalgiris Kaunas, kendi sahasında ve seyircisi önünde çok agresif oynayan bir takım. Bu agresifliğe doğru şekilde karşılık vermemiz gerekiyor" dedi.

Anadolu Efes'in yıldız pivotu Tibor Pleiss ise karşılaşma hakkında şu yorumlarda bulundu:

"Çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşılaşacağız. Zalgiris, özellikle evinde çok tehlikeli ve sert bir takım. Euroleague'de kritik haftalara yaklaşıyoruz. Play-off hesaplarımızı sürdürmek için bu maçı ve haftanın ikinci maçını da kazanmalıyız."