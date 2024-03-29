Zalgiris'ten Milano karşısında kritik galibiyet!

Zalgiris Kaunas, Euroleague'in 32. haftasında sahasında Olimpia Milano'yu 87-73 mağlup etti.

Akın Çelik
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:12
Zalgiris'ten Milano karşısında kritik galibiyet!
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Euroleague'in 32. haftasında Zalgiris Kaunas ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi. 

Zalgirio Arena'Da oynanan karşılaşmayı Zalgiris Kaunas 87-73 kazandı. 

Zalgiris forması giyen Keenan Evans, 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. 

Zalgiris bu sonuçla birlikte 14. galibiyetini alırken, Milano ise 14 galibiyette kaldı. 


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