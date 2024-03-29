Zalgiris'ten Milano karşısında kritik galibiyet!
Zalgiris Kaunas, Euroleague'in 32. haftasında sahasında Olimpia Milano'yu 87-73 mağlup etti.
Euroleague'in 32. haftasında Zalgiris Kaunas ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi.
Zalgirio Arena'Da oynanan karşılaşmayı Zalgiris Kaunas 87-73 kazandı.
Zalgiris forması giyen Keenan Evans, 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Zalgiris bu sonuçla birlikte 14. galibiyetini alırken, Milano ise 14 galibiyette kaldı.
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