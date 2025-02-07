Zaniolo, Muhammed Emin Özkan'ı unutmadı
Galatasaray'ın, Fiorentina'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo 17 numaralı formayı seçme nedenini açıkladı.
Galatasaray'ın, Fiorentina'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo için İtalyan ekibi bugün imza töreni düzenledi.
Fiorentina'da 17 numaralı giyecek Zaniolo, forma numarası hakkında duygusal açıklamalar yaptı.
"DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN BİR ÇOCUK İÇİN SEÇTİM!"
İtalyan yıldız, "17 numarayı, Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için seçtim. Babasına sözüm var" ifadelerini kullandı.
MUHAMMED EMİN ÖZKAN'I UNUTMADI
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan, sosyal medyada paylaştığı Zaniolo videosu sonrası büyük ilgi çekmişti. Zaniolo, Galatasaray'a transfer olunca Muhammed Emin Özkan'ın yaşı olan 17'yi forma olarak seçmişti.
BABASINA FORMA VERDİ
Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptığı otelde konuk etti. 17 yaşında vefat eden Muhammed Emin'in anısına 17 numaralı formayı giyecek olan sarı-kırmızılıların yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı formasını hediye etmişti.
Spor Haberleri
- Lens'te Frankowski gelişmesi!
- Keny Arroyo'nun maliyeti belli oldu
- Zaniolo, Muhammed Emin Özkan'ı unutmadı
- Alanyaspor, Tonny Vilhena'yı kiraladı!
- Sevilla'dan Sanchez açıklaması!
- Galatasaray'da sol beke sürpriz isim!
- Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı!
- Wagner Pina kimdir?
- Göztepe'den tarihi karar; ömür boyu men!
- Emre Belözoğlu: Hedefimiz alttaki 4'lüyle arayı açmak
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de 'İmamoğlu' paniği: 'Cumhurbaşkanı'na gittiler'
- Peker, Devlet Bahçeli için harekete geçti
- Kırgın ve yorgun şehir
- MHP'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Mansur Yavaş'tan 'aday'lık çıkışı
- 'Her şey göze alınmış durumda'
- Erdoğan isim vererek İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' itirafı
- Sahte içkiye 33 can kaybı daha
- Terör örgütünden Türkiye’ye sunulan koşullar