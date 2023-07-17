Zehra Güneş depremde hayatını kaybeden Ceren Topal'ı unutmadı
FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, kupayı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitiren Ceren Topal'a adadı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde kazandıkları şampiyonluğu Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'a armağan etti.
Zehra Güneş
"BU MADALYA SENİN İÇİN"
Zehra Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için" ifadelerini kullandı.
Vakıfbank'ın başarılı milli oyuncusu Zehra Güneş, geçen sezon oynanan Lodz maçı öncesi yapılan saygı duruşuna depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal’ın isminin yazılı olduğu formayla çıkmıştı.
Ceren, sözümü tuttum ??— Zehra Güneş (@guneszehraa) July 17, 2023
Bu madalya senin için ??
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